Karlsruhe – Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Beiertheim-Bulach

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In den frühen Morgenstunden machte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 04:00 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Breite Straße zu schaffen. Ertappt von einem Passanten flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der Automat wurde durch den Aufbruch stark beschädigt. Inwiefern Zigaretten entwendet wurden, bedarf noch weiterer Ermittlungen. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest.

Nach Angaben des Zeugen trug der Täter einen schwarzen Kapuzenpullover und eine helle verwaschene Jeans.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Daniel Hänsch, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4292096