Karlsruhe – Auffahrunfall auf der Autobahn führt zu mehreren Strafanzeigen

Karlsruhe (ots) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A8 bei Karlsruhe ist am Donnerstagmittag eine Person leicht verletzt worden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursache jedoch noch einige weitere Verstöße fest.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 39-jährige Fahrer eines Mercedes den rechten Fahrstreifen der A8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe. Dabei kam es kurz vor einer Baustelle zu einem Rückstau. Aufgrund der nicht an die Verkehrsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit fuhr der Mercedesfahrer in der Folge auf den vor ihm bremsenden Fiat eines 42-Jährigen auf. Hierbei erlitt der 42-Jährige leichte Verletzungen und es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim 39-jährigen Unfallverursacher, der sich zudem auch augenscheinlich eingenässt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von annähernd 0,7 Promille. Da sich zudem der Verdacht auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung ergab, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Cannabis verlief. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an. Auch einen Führerschein konnte der Mann nicht vorzeigen. Hier ergaben die weiteren Ermittlungen, dass dem 39-Jährigen bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde.

Daher muss sich der Mann nicht nur wegen des Unfalls, sondern zudem auch wegen mehrerer weiterer Vergehen verantworten müssen.

