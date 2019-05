Karlsruhe – Auffahrunfall in der Grötzinger Straße

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 15:50 Uhr kam es im Bereich der Grötzinger Straße zu einem Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden von etwa 7000 Euro.

Eine 37-jährige Nissan-Fahrerin befuhr in Begleitung ihrer 11-jährigen Tochter die Grötzinger Straße in Richtung Norden. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr befindliche 51-jährige Toyota-Fahrerin verkehrsbedingt zum Stehen gekommen war und fuhr dieser auf. Durch den Zusammenstoß wurden die 37-jährige Frau und ihre Tochter leicht verletzt. Beide wurden vorsorgehalber in ein Krankenhaus gebracht.

