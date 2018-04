Karlsruhe – Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Unfallbeteiligten

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 37 Jahre alter Golf-Fahrer als er am Mittwochmorgen kurz vor 09.00 Uhr die Beuthener Straße in Richtung Gustav-Heinemann-Allee fuhr und dabei einen wartenden Seat übersah. Durch den Aufprall wurde die 38-jährige Seat-Fahrerin sowie der Unfallverursacher leicht verletzt. Vom hinzugeeilten Rettungsdienst wurden die Beteiligten erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

