Karlsruhe – Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten auf der Südtangente

Karlsruhe (ots) – Zwei leichtverletzte Personen, drei abgeschleppte Fahrzeuge und ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der Südtangente am Donnerstagnachmittag.

Um 16.40 Uhr kollidierten zwischen Entenfang und Kühler Krug drei Fahrzeuge, die auf der Südtangente in Fahrtrichtung Wolfartsweier fuhren. Zunächst mussten ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer und ein dahinter fahrender, 78-jähriger BMW-Lenker ihre Autos verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Hinter den beiden schaffte es ein 67-Jähriger wohl aus Unachtsamkeit nicht mehr, seinen Mercedes rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr auf seinen Vordermann im BMW auf und schob diesen auch noch auf den vorausstehenden Mercedes. Dessen Fahrer klagte in der Folge über Schmerzen an der Halswirbelsäule. Die 73-jährige Beifahrerin des BMW in der Mitte zog sich eine Brustbeinprellung zu. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnten es nach kurzer Behandlung jedoch wieder verlassen. Alle drei Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst von der Unfallstelle geräumt werden.

