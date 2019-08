Karlsruhe – Auseinandersetzung an der Haltestelle Bärenweg – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am späten Montagabend kam es an der Straßenbahnhaltestelle Bärenweg in Karlsruhe-Neureut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Jugendlichen und einem Straßenbahnführer. Da es hierzu widersprüchliche Angaben gibt, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich die 16 Jahre alte Jugendliche kurz nach 23 Uhr an der Haltestelle Bärenweg und ließ dabei offenbar ihre Füße in den Gleisbereich hängen. Als daraufhin die Straßenbahn der Linie S2 in den Haltestellenbereich einfuhr, musste der 47-jährige Fahrer der Straßenbahn eine Notbremsung einleiten, um die Straßenbahn rechtzeitig zu stoppen zu können. Aufgrund dessen kam es im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Beteiligten, wobei es unterschiedliche Angaben zum Hergang gibt.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

