Karlsruhe – Auseinandersetzung in der Straßenbahn wegen Bier

Karlsruhe (ots) – Am Freitagabend kam es in einer Straßenbahn in der Karlsruher Weststadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten wegen eines Bieres. Die Aggressoren konnten festgenommen werden. Gegen 21:30 Uhr öffnete ein 49-jähriger Mann während der Fahrt mit der Bahn ein Bier, was das Interesse zweier junger Männer weckte. Nachdem der 49-Jährige die Herausgabe von Bier verweigerte, schlugen die Beiden unvermittelt auf den Biertrinkenden ein. Verärgert rissen sie im Nachgang Sitze der Tram aus der Verankerung und warfen diese um sich. Der Bahnfahrer verriegelte die Türen, sodass die zwei Täter im Alter von 19 und 21 Jahren durch herbeieilende Polizisten festgenommen werden konnten. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie Sachbeschädigung.

