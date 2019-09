Karlsruhe – Autofahrer streift Fahrradfahrer und flüchtet im Anschluss – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte eine 45 Jahre alte Fahrradfahrerin, als sie am Dienstagnachmittag von einem Auto gestreift wurde und sich dabei leichte Verletzungen zuzog.

Die Radlerin fuhr gegen 16:15 Uhr mit ihrem Zweirad die Karlstraße in Richtung Europaplatz. In Höhe der Baustellenverschwenkung im Bereich der Kriegsstraß wurde sie von einem bislang unbekannten Auto überholt. Hierbei streifte der Pkw mit dem rechten Außenspiegel den Lenker des Rades. In der Folge stürzte die Frau zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zu dem flüchtenden Pkw oder dessen Fahrzeuglenker/-lenkerin nimmt das Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/94484422 entgegen.

