Karlsruhe – Autofahrer übersieht Radfahrer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Kreuzungsbereich Erbprinzenstraße / Lammstraße in Karlsruhe kam es am Mittwoch, gegen 20:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 39-Jährigen Chevrolet-Fahrer und einem 32-jährigen Radfahrer. Der Pkw-Fahrer befuhr die Lammstraße und wollte die Kreuzung Erbprinzenstraße geradeaus überqueren. Zwar hielt der 39-Jährige an der entsprechenden Stopp-Stelle an, beim Anfahren übersah er jedoch den von links kommenden Fahrradfahrer. Bei einem anschließenden Zusammenstoß stürzte der 32-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Christina Krenz, Pressestelle Polizei Karlsruhe

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4343406