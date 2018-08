Karlsruhe – Autofahrerin bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurde am Freitagmittag in Karlsruhe-Rüppurr eine 78-jährige Honda-Fahrerin schwer verletzt. Die Frau befuhr gegen 11.15 Uhr die Ostendorfstraße entlang der Bahnlinie der S 11. Höhe der Einmündung auf die Herrenalber Straße wollte sie nach links einbiegen, obwohl hier die vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts ging. In der Folge fuhr sie vor die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall wurde der Pkw abgewiesen und gegen einen Ampelmast geschleudert. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden.

In der Bahn waren etwa 50 Personen, von denen niemand Verletzungen geltend machte. Am Honda, der abgeschleppt wurde, entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Der Schaden an der Bahn wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war um 12.30 Uhr wieder geräumt.

