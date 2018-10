Karlsruhe- Autofahrerin kollidiert beim Abbiegen mit Radfahrerin- Zeugenaufruf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr in der Schwindstraße ereignete und erst nachträglich angezeigt wurde, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 34-jährige Fahrradfahrerin war auf der Schwindstraße unterwegs und hielt an der querenden Steinhäuserstraße an. Eine 64-jährige soll sehr zügig auf der Steinhäuserstraße herangefahren sein, um nach links in die Schwindstraße einzubiegen. Vermutlich machte sie dabei einen zu engen Bogen und es kam zu einer Kollision mit der stehenden Radfahrerin. Die 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Beteiligten sind sich über den Unfallhergang nicht ganz einig, deshalb werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 666-3611, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4098128