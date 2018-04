Karlsruhe-BAB A5 – Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 250.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der BAB A5 in Höhe Karlsruhe-Hagsfeld. Nach den Feststellungen der Autobahnpolizei Karlsruhe erkannte ein 65-Jähriger kurz nach 09.00 Uhr das Stauende zu spät und lenkte seinen Sattelzug auf die Standspur. Dort kollidierte er zunächst mit der dortigen Leitplanke und prallte anschließend gegen den Anhänger mit Vorwarner eines Baustellen-Lkw. Der Anhänger und der Lkw wurden nach links abgewiesen und stießen gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Sattelzug. Der 65-jährige Unfallverursacher und der 35-jährige Fahrer des Baustellen-Lkw wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es bildete sich ein bis zu 14 km langer Stau. Gegen 12.15 Uhr waren alle Fahrstreifen in Richtung Süden wieder befahrbar. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, muss das Erdreich neben der Autobahn ausgebaggert werden.

