Karlsruhe – Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagabend auf der Reinhold-Frank-Straße in Karlsruhe ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr der 34-jährige Fahrer eines Mercedes kurz vor 20.30 Uhr auf der Reinhold-Frank-Straße in nördlicher Fahrtrichtung und wollte nach links in die Jahnstraße abbiegen. Hierzu musste er verkehrsbedingt seinen Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Der hinter ihm fahrende 26 Jahre alte VW- Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 34jährige Mercedes-Führer leichte Verletzungen, die jedoch keiner Behandlung vor Ort bedurften. Der Unfallverursacher blieb hingegen unverletzt.

