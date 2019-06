Karlsruhe- Bei Einbruch Tresor entwendet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen sind Unbekannte über die rückwärtige Eingangstür in eine Bäckerei in der Kaiserstraße eingedrungen. Dort entwenden sie aus einem Kellerraum einen Tresor. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721 666-3311, zu wenden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4303464