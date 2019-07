Karlsruhe – Bei Gewahrsamnahme Widerstand geleistet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei der Gewahrsamnahme eines 18-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen leistete dieser erheblichen Widerstand. In der Günter-Klotz-Anlage feierten mehrere Jugendliche und Heranwachsende im Bereich des Skaterparks. Der junge Mann fiel kurz nach 01.00 Uhr einer Streife auf, da lautstark herumschrie und mehrere Personen in aggressiver Weise provozierte. Ihm wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Gegen 01.30 Uhr kam er jedoch wieder zurück und setzte sein Verhalten fort. Daraufhin sollte er in Gewahrsam genommen werden. Hierbei wehrte er sich heftig und versuchte nach den Polizisten zu treten. Nur mit Unterstützung weiterer Streifen konnten ihm Handschließen angelegt werden. Auch beleidigte er die eingesetzten Beamtinnen und Beamte aufs Übelste. Während der Gewahrsamnahme solidarisierte sich mehrere Feierende mit dem 18-Jährigen. Diese mussten mehrfach aufgefordert werden die Störungen zu unterlassen und teilweise zurückgedrängt werden. Der 18-Jährige wurde in die Gewahrsamseinrichtung gebracht.

