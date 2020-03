Karlsruhe – Beschädigtes Fahrzeug nach Verkehrsunfall gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer streifte am Montag, gegen 12:15 Uhr, ein seitlich in der Karlsruher Gerwigstraße geparktes Fahrzeug. Vermutlich aufgrund beengter Straßenverhältnisse und eines entgegenkommenden Fahrzeuges kam der Mann zu weit nach rechts, so dass es zu dem Verkehrsunfall kam. Er meldete den Zusammenstoß im Anschluss der Polizei, welche umgehend die Örtlichkeit aufsuchte, um entsprechende Daten aufzunehmen. Leider war das betroffene Fahrzeug nicht mehr vorzufinden.

Der Fahrer des geschädigten Fahrzeugs wird daher gebeten sich telefonisch, unter 0721/666 – 3211, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt in Verbindung zu setzen.

