Karlsruhe- Betrunken gefahren und zur Festnahme ausgeschrieben

Karlsruhe (ots) – Ein 35-jähriger Ford-Fahrer hatte am Montag keinen guten Tag. Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz unterzogen den Mann gegen 23.30 Uhr auf der Fritz-Erler-Straße einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er offensichtlich betrunken war, was sich im Atemalkoholtest mit über ein Promille niederschlug. Außerdem war der 35-jährige zur Festnahme ausgeschrieben. Er musste die Beamten zunächst zur Blutprobe und dann in die Zelle begleiten.

