Karlsruhe – Betrunken gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagabend ist ein betrunkener Autofahrer in Karlsruhe-Grünwinkel gegen ein geparktes Auto gefahren. Trotz der dabei entstandenen Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro flüchtete der Fahrer zunächst, konnte jedoch dank eines aufmerksamen Zeugen kurz darauf gestellt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 56-jährige Fahrer eines BMWs kurz vor 20 Uhr die Hohlohstraße. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung streifte er dabei einen am Fahrbahnrand geparkten VW, wodurch an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 4.000 Euro entstand. Trotz der Schäden fuhr der Unfallverursacher zunächst weiter und hielt erst in einiger Entfernung an, um den Schaden an seinem Fahrzeug zu begutachten.

Ein Zeuge hatte den Unfall jedoch beobachtet und konnte direkt den Fahrzeughalter des beschädigten VWs informieren. Als der Geschädigte kurz darauf den Unfallverursacher auf das Geschehen ansprach, setzte sich dieser erneut hinter das Steuer seines BMWs und fuhr abermals einige Meter weiter.

Wenig später traf schließlich die alarmierte Polizei ein. Bei der Kontrolle des Unfallverursachers stellten die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab beim 56-Jährigen schließlich einen Wert von über 2 Promille. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des Mannes ein.

