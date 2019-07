Karlsruhe – Betrunken in Streit geraten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei erheblich alkoholisierten Männern kam es am Sonntagmorgen in der Kaiserallee. Zunächst gerieten gegen 08.15 Uhr die 32 und 21 Jahre alten Männer auf dem Gelände einer Tankstelle in Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlugen sie dann aufeinander ein. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Streithähne wieder beruhigt. Beide trugen einige Schrammen davon. Der Grund des Streites konnte nicht geklärt werden. Eine Alkoholüberprüfung ergab Atemalkoholkonzentrationen von 2,2 und 2,7 Promille.

