Karlsruhe – Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 25-jähriger Mann befuhr am frühen Freitagmorgen mit seinem E-Scooter die Kaiserstraße in Karlsruhe, obwohl er hierzu infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage war.

Eine Streifenwagenbesatzung wurde gegen 03:00 Uhr auf den Rollerfahrer aufmerksam und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der 25-Jährige wurde zum Zwecke der Blutentnahme auf das Polizeirevier gebracht. Der Führerschein wurde einbehalten.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4603841 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4603841