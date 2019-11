Karlsruhe – Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein erheblich betrunkener Autofahrer ist am Mittwochabend in Karlsruhe von der Straße abgekommen und hat dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 53-jährige Fahrer eines BMWs kurz nach 20 Uhr die Fiduciastraße in Karlsruhe-Durlach. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Mann dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Holzschutzplanken sowie einem Verkehrszeichen.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme gab der Mann gegenüber den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach an, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem ergab ein Atemalkoholtest bei dem 55-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille, weswegen die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Der stark beschädigte BMW des Mannes musste abgeschleppt werden.

