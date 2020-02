Betrunken vor der Polizei in der Karlsruher Nordweststadt geflüchtet

Anzeige

Ein Pkw-Fahrer ist am frühen Montagmorgen in der Karlsruher Nordweststadt unter Alkoholbeeinflussung vor der Polizei geflüchtet. Gegen 2.30 Uhr sollte der 50-Jährige in der Frankenthaler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Trotz deutlicher Anhalte-Signale durch die Polizei setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kaiserslauterner Straße und Kurt-Schumacher-Straße auf der B36 in Richtung Norden fort.

Auch interessant: 31-Jähriger in Begleitung seiner Tochter am Karlsruher Busbahnhof festgenommen

Aufgrund seiner extrem gesteigerten Geschwindigkeit und durch den einsetzenden Starkregen verloren ihn die Beamten aus den Augen. Hinzugerufene Streifenwagenbesatzungen stellten den Flüchtigen jedoch kurz darauf auf der Landesstraße 604 von Eggenstein-Leopoldshafen in Richtung Waldstadt fahrend fest.

Widerstandslos festgenommen

Den Beamten gelang es, ihn schließlich zum Anhalten zu bewegen. Der 50-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden.

Auch interessant: KIT-Professorin an Spitze des deutschen Wissenschaftsrates gewählt

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten.

ots/BNN