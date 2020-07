Karlsruhe – Betrunkener begrapscht Frauen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 42-jähriger Tatverdächtiger begrapschte am Donnerstag zwei Frauen im Bereich der Durlacher Marstallstraße. Gegen 18:45 Uhr wurde er von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach festgenommen. Mehrere Zeugen konnten den Sachverhalt bestätigen.

Auffällig wurde der Mann in einem Supermarkt und an der Haltestelle am Schlossplatz. Er berührte eine 49-Jährige und eine 66-Jährige Frau am Gesäß. Der Mann wies bei einem durchgeführten Alkoholtest einen Promillewert von rund 3,4 auf. Er wird sich nun aufgrund der sexuellen Belästigung verantworten müssen.

