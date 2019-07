Karlsruhe- Betrunkener Passant bedroht Angestellten einer Karlsruher Kneipe

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Angestellter eines Lokals in der Karlsruher Oststadt wurde am Samstagnachmittag durch einen 27-Jährigen mit einem Taschenmesser bedroht. Zuvor waren schon mehrere Gäste gegen 13:15 Uhr im Außenbereich der Gaststätte in der Gerwigstraße durch den deutlich alkoholisierten Mann lautstark angepöbelt und als Nazis beschimpft worden. Als daraufhin ein Angestellter die Person des Lokals verweisen wollte, zückte der Mann ein Taschenmesser und bedrohte ihn damit. Daraufhin verständigte der Angestellte die Polizei. Die vor Ort eintreffenden Beamten wurden von dem Betrunkenen sofort mit dem Hitlergruß begrüßt. Im Rahmen der folgenden Festnahme des 27-Jähringen musste durch die Beamten u.a. Pfefferspray eingesetzt werden. Im Anschluss wurde er in den Polizeigewahrsam verbraucht und muss darüber hinaus mit einer Strafanzeige rechnen.

