Karlsruhe – Bierflasche auf den Kopf geschlagen

Karlsruhe (ots) – In der Karlsruher Kaiserstraße kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf einem 28-jährigen Rumänen eine Bierflasche mehrfach auf den Kopf geschlagen wurde. Gegen 01:30 Uhr kam es laut Zeugenangaben zunächst zu einer verbalen Streitigkeit in einer Bar, deren Verlauf sich vor diese verlegte. Dort schlug laut der Zeugen ein bislang unbekannter Täter mit nordafrikanischem Aussehen unvermittelt mehrmals mit einer Glasflasche auf den Kopf des Rumänen. Dieser erlitt eine blutende Platzwunde und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der unbekannte Täter konnte vorerst unerkannt entkommen. Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

