Karlsruhe- Brand auf Balkon löst großen Schaden aus

Karlsruhe (ots) – Aus noch unbekannter Ursache ist am Montag gegen 3.15 Uhr auf einem Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Kanalweg ein Brand ausgebrochen. Die Flammen breiteten sich schnell auf die oberen und unteren Balkone aus, sodass auch die Hausfassade massiv in Mitleidenschaft gezogen wurde. Glücklicherweise blieben die Bewohner unverletzt. Da alle Wohnungen im Gebäude durch das Feuer, die Rauchentwicklung und die Löscharbeiten unbewohnbar geworden sind, mussten die Bewohner in Notunterkünften untergebracht werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 120.000 Euro geschätzt.

