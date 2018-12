Karlsruhe – Brand durch technischen Defekt an Durchlauferhitzer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte ein 79 Jahre alter Besitzer einer Lautsprecher Manufaktur, als am Montagabend in seiner Werkstatt in der Karlsruher Adlerstraße ein Feuer ausbrach. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt an einem Durchlauferhitzer.

Nach bisherigem Kenntnisstand brach das Feuer gegen 20:45 Uhr in einem Hinterraum der Werkstattt aus. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Berufsfeuerwehr Karlsruhe, die mit 16 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort waren, war der Brand bereits gelöscht. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde der 79-Jährige vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Der Schaden in der Werkstatt wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

