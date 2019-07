Karlsruhe- Brand in einer Sauna von selbst erloschen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein auf dem eingeschalteten Saunaofen liegender Kopfkeil war am Sonntagmorgen vermutlich die Ursache für den Brand in der Sauna eines Fitnessstudios in der Rudolf-Freytag-Straße. Glücklicherweise erlosch das Feuer von selbst. Der Keil verbrannte und eine danebenliegende Holzwand wurde dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

