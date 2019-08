Karlsruhe- Brand in Wohnung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus in der Amalienstraße im ersten Obergeschoss aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich retten und in Notunterkünften untergebracht werden. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Fachdezernat der Kriminalpolizei übernommen.

