Karlsruhe – Brandschutzwandteile fallen auf geparkte Fahrzeuge

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mehrere Teile einer Brandschutzwand fielen am Donnerstagabend, kurz vor 19:00 Uhr, in der Sonntagstraße herunter und beschädigten dabei mindestens drei geparkte Fahrzeuge. Die Teile der Wand waren an zwei Gebäuden in der Sonntagsstraße sowie in der Mathystraße angebracht. Zur Sicherung der Gefahrenstelle musste die Sonntagsstraße gesperrt werden und die losen Teile der Brandschutzwand von der Berufsfeuerwehr Karlsruhe abgetragen werden.

Der Eigentümer des Anwesens Sonntagsstraße erschien vor Ort und kümmerte sich um die Reinigung der Straße. Zwei der Pkw mussten aufgrund ihrer Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den geparkten Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4569229 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4569229