Karlsruhe/BrettenBruchsal – Gewinnübergabe anlässlich des Malwettbewerbes zum Fahrradjubiläum 2017 am 20. April

Karlsruhe (ots) – Am Freitag, dem 20. April werden in den Räumlichkeiten der Jugendverkehrsschule Karlsruhe am Engländerplatz in der Willy-Andreas-Allee 9 um 15 Uhr vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Karlsruhe und Vertretern der Verkehrswachten Bruchsal-Bretten sowie des Stadt- und Landkreises Karlsruhe die Preise aus dem Kindermalwettbewerb des letzten Jahres zum Fahrradjubiläum übergeben.

Sechs junge Schülerinnen und Schüler aus Bretten und dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe können sich über attraktive Preise aus dem landesweiten Malwettbewerb des Innenministeriums Baden-Württemberg, „Gib Acht im Verkehr“ sowie der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V. freuen.

Teilnahmeberechtigt für den landesweiten Malwettbewerb war jedes Kind, das 2017 eine der Jugendverkehrsschulen besucht hatte. Bis zum Einsendeschluss hatten etwa 750 Kinder ihre Bilder an „Gib Acht im Verkehr“ in Tübingen geschickt. Dort sind für jedes der zwölf regionalen Polizeipräsidien 10 Preisträger ausgelost worden, denen jeweils im Rahmen eines Pressetermins ihre Gewinne übergeben werden. Die vier Gewinner aus dem ebenfalls zum Polizeipräsidium Karlsruhe gehörenden Enzkreis, Mühlacker und der Stadt Pforzheim sind ihre Gewinne bereits überreicht worden.

Medienvertreter sind hierzu recht herzlich eingeladen! Für eine Anmeldung per Mail unter karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de oder telefonisch unter 0721-666 1201 wären wir dankbar.

Juergen Rapp, Referat Prävention

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3920301