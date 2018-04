Karlsruhe – Buntmetalldiebstahl auf Wertstoffstation

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, meldete eine Zeugin mehrere Personen auf dem Gelände einer Wertstoffstation in der Karlsruher Nordbeckenstraße, welche Container durchwühlten. Die Diebe flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Mehrere, mit Buntmetallen befüllte, Plastiktüten konnten in Containernähe aufgefunden werden. Spuren wurden sichergestellt. Bei einer anschließenden Fahndung konnten drei Tatverdächtige im Alter von 14, 23 und 29 Jahren festgenommen werden. Die Ermittlungen sind noch am Laufen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West gerne telefonisch unter 0721/939 4611 entgegen.

