Karlsruhe: Cannabis-Indoor-Plantage bei mutmaßlichem Geldautomaten-Sprenger entdeckt

Eine voll ausgestattete professionelle Cannabis-Indoor-Plantage mit 20 Pflanzen wurde heute in Karlsruhe aufgefunden und sichergestellt. Dabei ist dieser Fund Teil eines größeren Erfolgs: Denn bei der Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag in Karlsruhe ging es der Kriminalpolizei Karlsruhe vor allem darum einen Fall von Geldautomaten-Sprengungen aufzuklären. Laut der Polizei in Mainz, die gemeinsam mit den Karlsruher ermittelten, wurden bei der Durchsuchung auch diverse Kommunikationsmittel gefunden.

Arbeitsgruppe Bandenkriminalität ermittelt

2017 kam es bei Sprengungen von Geldautomaten, mit insgesamt 23 Taten, zu einer Vervierfachung der Deliktzahlen in Rheinland-Pfalz. Dies führte zu einer Beauftragung der Arbeitsgruppe Bandenkriminalität beim Polizeipräsidium Mainz im Januar 2018. Ihre Ermittlungen haben nun zu diesem Erfolg in Karlsruhe und zu dem 27-jährigen Beschuldigten, der Teil einer Tätergruppierung sein soll, geführt.

Die Geldautomaten-Sprengung in Steinfeld

Die Ermittlungen der Arbeitsgruppe bezogen sich dabei auf eine Tat aus dem Jahr 2017: Am 30.08.2017 betraten mehrere maskierte Täter außerhalb der Geschäftszeiten die Filiale der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau in 76889 Steinfeld nahe Landau (Landkreis Südliche Weinstraße). Durch die Zuleitung von Gas in den dort befindlichen Geldausgabeautomaten führten sie eine Explosion herbei, durch die der Geldausgabeautomat mit Ausnahme des Tresors vollständig zerstört wurde. Da die Täter nicht an das im unbeschädigten Tresor befindliche Bargeld gelangten, flüchteten sie ohne Beute vom Tatort. Infolge der Wucht der Detonation wurde die Decke der Bank großflächig heruntergerissen und der angrenzende Büroraum mit Überwachungs- und Computertechnik zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.

Freude über den Ermittlungserfolg

Auf Twitter freuten sich beide zuständigen Polizeibezirke über den Erfolg in Karlsruhe: