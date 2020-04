Karlsruhe – Dachstuhl in Brand geraten

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein Brand in dem Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Bernsteinstraße am Mittwochvormittag verursachte einen Sachschaden von geschätzten 250.000 Euro. Kurz vor 10.00 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungskräfte verständigt. Die unverletzten Bewohner konnten ins Freie gebracht werden. Die Feuerwehr Karlsruhe, die von den Wehren aus Mühlburg und Grünwinkel unterstützt wurde konnte den Brand rasch löschen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Bernsteinstraße gesperrt und konnte ab 11.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach den bisherigen Feststellungen wurde der Brand bei Sanierungsarbeiten in einer leerstehenden Wohnung im Dachgeschoß des dreistöckigen Hauses verursacht. Das Feuer griff dann schnell auf den Dachstuhl über. Beim Polizeirevier Karlsruhe-West werden die weiteren Ermittlungen geführt.

