Karlsruhe – Dachstuhlbrand in Karlsruher Nordweststadt

Karlsruhe (ots) – Nach einem Feuer im Dachgeschoß in einem Reihenhaus in der Karlsruher Nordweststadt zogen sich zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung zu und mussten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Um 04:12 Uhr gingen Hinweise bei Polizei und Feuerwehr ein, dass aus dem Dachstuhl eines Reihenhauses in der Kaiserslauterner Straße Flammen schlagen. . Nach ersten Erkenntnissen kam es kurz nach 04.00 Uhr im Dachgeschoß des Einfamilienhauses zu einem lauten Knall. In der Folge brach der Brand im Obergeschoß aus. Durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser verhindert werden. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

