Karlsruhe-Daxlanden- Betrunken Unfallflucht mit Pedelec begangen

Karlsruhe (ots) – Nicht nur dass ein 30-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag vermutlich aufgrund der Benutzung seines Mobiltelefons von der Straße abkam, der Mann war auch noch stark alkoholisiert und beging Unfallflucht. Er prallte gegen 21.45 Uhr in der Straße Kleiner Anger gegen einen am Straßenrand geparkten Opel, richtete einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an und flüchtete. Der 30-Jährige verlor dabei sein Handy und die Satteltasche mit persönlichen Gegenständen. Vermutlich aus diesem Grund kam er zu Fuß zurück zur Unfallstelle und gestand den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe West, dass er der Unfallverursacher gewesen ist. Darüber hinaus wies er entsprechende Verletzungen auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd einem Promille. Nun muss der Mann mit einer Anzeige rechnen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4333421