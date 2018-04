Karlsruhe-Daxlanden, Sachbeschädigung durch Brandlegung

Karlsruhe (ots) – Unbekannte setzten in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Kellerräumlichkeiten eines Anwesens in der Thomas-Mann-Straße einen Thermobehälter für Speisen in Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Der Brand wurde aufgrund eines optischen Brandmelders festgestellt und konnte durch die Berufsfeuerwehr Karlsruhe gelöscht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 entgegen.

