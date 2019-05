Karlsruhe – Diebe haben es auf Gartenmöbel abgesehen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben es in der Nacht zum Donnerstag auf Gartenmöbel eines Einrichtungshauses Am Storrenacker in Karlsruhe abgesehen.

Auf bislang unbekannte Art und Weise verschafften sich die Diebe Zutritt auf das Firmengelände. Vermutlich mit Hilfe eines Schneidwerkzeugs öffneten sie das Stahlseil um, die mit einem Schloss gesicherten Rattanmöbel, zu entwenden. Vermutlich waren die Diebe mit einem größeren Fahrzeug unterwegs. Wie hoch der Schaden ist kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die gebeten werden sich unter 0721/967180 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4285091