Karlsruhe – Diebe haben mehrere Kleingartenanlagen am vergangenen Wochenende aufgesucht

Karlsruhe (ots) – Gleich in drei Kleingartenanlagen sind Diebe am vergangenen Wochenende in Karlsruhe eingedrungen. Dabei haben sie einen Sachschaden von über tausend Euro angerichtet.

Die Täter verschafften sich im Fritschlachweg, im Joachim-Kurzaj-Weg sowie in der Schenkenburgstgraße, meist mit brachialer Gewalt Zutritt in die Hütten. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigten sie die Eingangstüren so massiv, dass sie in das Innere der Hütte gelangten. Dort nahmen sie das aufgefundene Werkzeug sowie diverse Haushaltsgegenstände an sich und verschwand mit ihrer Beute bislang unerkannt. Der hier entstandene Diebstahlschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen die am vergangenen Wochenende im Bereich der Kleingartenanlagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit ihrem zuständigen Polizeirevier telefonisch in Verbindung zu setzen.

