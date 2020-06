Karlsruhe – Diebe suchen erneut Kleingartenanlage auf

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch erneut eine Kleingartenanlage in der Hagsfelder Allee aufgesucht. Zwischen 00:00 und 08:00 Uhr gelangten die Eindringlinge auf noch bislang unbekannte Art und Weise auf das Gelände der Kleingartenanlage. In der Folge öffneten sie mit brachialer Gewalt insgesamt sechs Parzellen und richteten dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Ob die Diebe bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, kann aktuell noch nicht gesagt werden.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4627395 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4627395