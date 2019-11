Karlsruhe – Diebe werden beim Versuch einen Geldausgabeautomaten aufzubrechen gestört

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 05:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter einen Gelausgabeautomaten, welcher im Eingangsbereich eines Supermarktes in der Karlsruher Ortenbergstraße aufgestellt ist, aufzubrechen und lösten einen Einbruchsalarm aus. Um an den Geldautomaten zu gelangen, drangen die Täter zunächst in den Supermarkt ein und zerstörten dort Schreiben und Regale, um an ihr Ziel zu gelangen. Den Dieben gelang es nicht Geld aus dem Automaten zu entwenden. Es ist davon auszugehen, dass sie durch die Alarmauslösung und anfahrende Einsatzkräfte bei ihrer Tatausführung gestört wurden. Die Täter flüchteten in bislang unbekannte Richtung.

Eine direkt im Anschluss durchgeführte Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief leider ohne Erfolg. Zahlreiche Spuren wurden vor Ort sichergestellt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-3411, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

