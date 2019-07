Karlsruhe – Diebstahl aus Cabrio

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter schlitzte das Stoffdach eines in der Karlsruher Allee abgestellten Cabrios, in der Nacht zum Samstag, auf. Vermutlich mit Hilfe eines Schneidewerkzeugs öffnete der Dieb das Stoffdach und gelangte so in den Innenraum des Mini Coopers. Im Inneren durchwühlte er das Auto und nimmt eine Sonnenbrille, CDs sowie eine Sporttasche an sich. Mit seiner aufgefundenen Beute verschwand der Dieb bislang unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4334742