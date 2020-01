Karlsruhe – Diebstahl eines Rollgerüstes

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in ein im Rohbau befindliches Gebäude in Karlsruhe-Rintheim eingedrungen und haben ein Rollgerüst, welches in der dortigen Garage abgestellt war, entwendet. Der Einbruch wurde am Dienstagvormittag festgestellt, die Tat könnte sich aber auch schon vor einigen Tagen ereignet haben.

Der Wert des Gerüsts wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt unter 0721 666-3211 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Silke Gehrig, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4486661 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4486661