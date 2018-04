Karlsruhe – Diesel aus Lkw-Tanks gestohlen

Karlsruhe (ots) – Am Wochenende stahlen bislang Unbekannte aus zwei Lkws einer Firma in der Wickinger Straße Diesel aus den Tanks. An den Fahrzeugen wurden die Tankdeckel aufgebrochen. Bereits über die Osterfeiertage waren die Diebe aktiv gewesen und hatten aus drei abgestellten Fahrzeugen Diesel gestohlen. Nach den bisherigen Feststellungen stiegen die Diebe über den Zaun an der Gebäuderückseite auf das Firmengelände. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Karlsruhe-Mühlburg, Telefon 0721/92990

