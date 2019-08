Karlsruhe- Drei Jugendliche nach Sachbeschädigungen festgenommen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die für massive Sachbeschädigungen infrage kommen, sind den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe West am Donnerstag gegen 3 Uhr ins Netz gegangen. Die Tatverdächtigen beschmierten das Hausmeistergebäude bei der Werner-von-Siemens-Schule in der Kurt-Schumacher-Straße und beschädigten dort ein geparktes Auto indem sie mit einem Blumenkübel die Windschutzscheibe einwarfen, den sie zuvor aus einem Garten entwendet hatten. Doch damit nicht genug, sie schlugen an dem Fahrzeug die Spiegel ab, sprangen auf der Motorhaube umher und urinierten zu guter Letzt noch darauf. Vermutlich sind die Teenager auch für Sachbeschädigungen in der nahegelegenen Kleingartensiedlung verantwortlich, wo Lampen und Scheiben eingeschlagen wurden und für die Zerstörung der Außenbestuhlung einer Gaststätte. Da Zeugen umgehend die Polizei informierten, konnten die Beamten das Trio in Tatortnähe aufspüren und festnehmen. Teilweise sind sie geständig. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 666-3611 zu melden.

