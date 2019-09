Karlsruhe – Drei Verletzte nach Auseinandersetzung

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einer Auseinandersetzung am frühen Samstagmorgen am Werderplatz wurden drei Personen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kurz vor 03.00 Uhr geriet eine dreiköpfige Männergruppe nach einem Gaststättenbesuch auf ihrem Nachhauseweg entlang der Marienstraße mit zwei Passanten in Streit. Auslöser war vermutlich eine Beleidigung. In der Folge schlugen sich die Männer im Alter zwischen 25 und 31 Jahren gegenseitig. Ein 28-Jähriger und ein 31-Jähriger mussten daraufhin in einem Krankenhaus behandelt werden. Alle Beteiligten waren deutlich alkoholisiert und beschuldigen sich nun gegenseitig, den Streit begonnen zu haben.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4369860