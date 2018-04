Karlsruhe – Dreifachverriegelte Sicherheitstür verhindert Einbruch

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 14:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine auf Wein spezialisierte Agentur in der Amalienstraße in Karlsruhe einzubrechen. Die Täter scheiterten an der dreifachverriegelten Sicherheitstür. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von etwa 3.500,00 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz gerne telefonisch unter 0721/666 – 3311 entgegen.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3919521