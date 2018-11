Karlsruhe – Dreister Baustellendiebstahl

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter waren vergangenes Wochenende auf der Baustelle der neuen Feuerwache aktiv und haben hochwertige Werkzeuge aus Baucontainern entwendet. In einen Bauzaun in der Wolfartsweierer Straße wurde eine Öffnung geschnitten, so dass die Täter Zugang zur Baustelle bekamen. Dort brachen sie an diversen Baucontainern verschiedener Firmen die Schlösser auf und entwendeten die dort gelagerten hochwertigen Werkzeuge. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden, wird aber bereits auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

