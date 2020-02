Karlsruhe-Durlach -Einbruch in Firma

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstag zwischen 16.00 Uhr und 19.05 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine Firma in der Wachhausstraße in Durlach ein. Die Eindringlinge schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines Rolltores ein und gelangten so in das Innere der Firma. Um in den Werkzeuglagerraum zu gelangen, in welchem sich hochwertige Werkzeuge befinden, schlugen sie eine weitere Scheibe ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu diesem Einbruch gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter Tel: 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

