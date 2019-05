Karlsruhe-Durlach – Familie schläft bei Einbruch in ihr Wohnhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Während die Bewohner im Obergeschoss schliefen, ist in der Nacht zum Donnerstag ein Einbrecher in ein Anwesen in der Straße „Am Rainle“ in Durlach eingedrungen.

Der Unbekannte hatte bei dem vollständig umzäunten Einfamilienhaus unbemerkt ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam öffnen können. Im Anschluss suchte er gezielt nach Wertgegenständen und nahm eine Ledergeldbörse mit vollständigem Inhalt an sich. Über die von innen geöffnete Terrassentür flüchtete der Täter unerkannt mit seiner Beute.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der zwischen 22.30 und 07.15 Uhr verübten Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (0721) 49070 um seine Meldung beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach gebeten.

